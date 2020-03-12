Осудят тюменца, который зарезал свою сожительницу

12 Март 2020 2020-03-12T10:13:34+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Ярковского района. Мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы.

– По версии следствия, 18 января 2020 года ночью обвиняемый в доме в селе Плеханово Ярковского района распивал алкоголь со своей любимой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Неожиданно злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им потерпевшую. От полученных повреждений женщина умерла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре обвиняемый был задержан, его заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Позже его передадут в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU