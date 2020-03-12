2020-03-12T10:13:34+03:00
Происшествия

Осудят тюменца, который зарезал свою сожительницу

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
Поделиться:
Осудят тюменца, который зарезал свою сожительницу. Фото - СК по Тюменской области.Осудят тюменца, который зарезал свою сожительницу. Фото - СК по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Ярковского района. Мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы.

– По версии следствия, 18 января 2020 года ночью обвиняемый в доме в селе Плеханово Ярковского района распивал алкоголь со своей любимой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Неожиданно злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им потерпевшую. От полученных повреждений женщина умерла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре обвиняемый был задержан, его заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Позже его передадут в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осудят тюменца, который зарезал свою сожительницу
В Тюменской области имущественный ценз для нуждающихся в жилье увеличен в 8 раз
На тюменской Лесобазе горел дом
На улице Щербакова в Тюмени построят развязку
Тюменская облдума одобрила закон о поправках в Конституцию
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Тюменец, купивший билет в ОАЭ, не смог вылететь из-за долгов по алиментам
«Испытать особые эмоции»: тюменская должница, мечтавшая побывать в спецприемнике, расстроилась из-за штрафа
В Тюмени состоится ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы
Душил полотенцем: в Тюменской области рецидивист ограбил 81-летнюю женщину
На улице Дружбы в Тюмени отключат светофоры
«Романтик»: тюменец украл у пенсионерки обои, чтобы купить любимой подарок
Погода на 12 марта в Тюмени: воздух прогреется до +7
Дело об упавшей глыбе льда в Тюмени: на директора УК завели дело
Тюменцам, прибывающим из «коронавирусных» стран, рекомендуют сообщать о себе
Более двухсот тюменок получили региональный маткапитал за первенца
В Тюмени подросток скончался после визита в полицию
Александр Моор расскажет тюменцам о нововведениях, которые делают жизнь проще