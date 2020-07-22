2020-07-22T09:35:46+03:00
Здоровье

Тюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учреждений

Взаимодействие жителей и государственных органов – одна из задач нацпроекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учрежденийТюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учреждений
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Департамент информатизации Тюменской области в июле 2020 года дал возможность пациентам, получивших услуги в медучреждениях, пройти опрос на Портале услуг Тюменской области. Они необходимы для оценки удовлетворённости жителей оказанной медицинской помощью в конкретной поликлинике или больнице.

В личный кабинет портала в раздел «Анкетирование» пациентам придёт оповещение о необходимости пройти опрос, оно же будет дублироваться на e-mail после посещения лечебного учреждения. После отправки уведомления опрос будет доступен пользователю в течение пяти дней.

Отметим, что в Тюменской области работа по налаживанию эффективного взаимодействия граждан с госорганами и бюджетными учреждениями в цифровом виде входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в «Точке кипения — Тюмень» на этой неделе пройдёт несколько онлайн-мероприятий, в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Они направленны на формирование новых компетенций и навыков, необходимых в цифровой среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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