2020-07-22T09:21:00+03:00
Экономика

В «Точке кипения – Тюмень» пройдёт несколько онлайн-мероприятий

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В «Точке кипения – Тюмень» пройдёт несколько онлайн-мероприятийВ «Точке кипения – Тюмень» пройдёт несколько онлайн-мероприятий
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В «Точке кипения — Тюмень» на этой неделе пройдёт несколько онлайн-мероприятий, в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Они направленны на формирование новых компетенций и навыков, необходимых в цифровой среде.

22 июля в 13 часов пройдёт вебинар для предпринимателей «Особенности и перспективы сотрудничества российских предприятий сферы АПК с Индией». В нём примут участие эксперты федерального уровня, в т.ч. руководитель представительства «Российского экспортного центра» в Индии Тимура Великова и руководителя группы поддержки экспорта Марианной Будыцной.

23 июля с 11 до 12.30 состоится вебинар «Обеспечение средствами технической реабилитации, критерии качества для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и инвалидностью». Спикер – начальник Отдела социальных программ ФСС Анастасия Тимофеева. Вечером этого же дня пройдёт мастер-класс Людмилы Тюменцевой «Все, что вы ещё не знали о продвижении в социальных сетях».

24 июля состоится круглый стол по итогам проведения мониторинга финансового здоровья населения юга Тюменской области. Организаторами выступят Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и агентство социологических и маркетинговых исследований «Омнибус».

24 июля в 19 часов пройдёт вебинар «Географическое указание как региональный бренд: новеллы законодательства и новые возможности для бизнеса». IP-юрист, продюсер и автор Вера Гайдук расскажет о защите прав на наименование услуги или продукта, в котором используется региональный компонент. Мероприятие будет интересно предпринимателям, производителям местной продукции, юристам и туристическим компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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