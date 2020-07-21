2020-07-21T21:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор: ситуация с коронавирусом требует тщательного соблюдения санитарных правил

Глава Тюменской области провёл онлайн-заседание регионального оперативного штаба
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: ситуация с коронавирусом требует тщательного соблюдения санитарных правилАлександр Моор: ситуация с коронавирусом требует тщательного соблюдения санитарных правилФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне, 20 июля, провёл очередное онлайн-заседание регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса. По мнению главы региона, сложившаяся в регионе ситуация с «ковидом» требует от каждого из нас тщательного соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с неблагоприятной обстановкой режим повышенной готовности для профилактики коронавируса продлён до 16 августа 2020.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составляет 314,68, что в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России. В то же время заболеваемость в регионе растёт.

– Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом порядка 52%, охват тестированием – около 400 на 100 тысяч населения. При этом очередей в лабораториях нет, – подчеркнула Галина Шарухо.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, участники заседания обсудили меры по недопущению распространения коронавируса и проанализировали работу учреждений здравоохранения в условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что число заболевших коронавирусом на 21 июля 2020 увеличилось на 106 человек и составило 4885 заражённых. За прошедшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 3074), 12 детей заболели (за минувшие сутки), 18 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих), 61 человек размещен в обсерваторах, 1164 человека остаются под медицинским наблюдением, 3384 человека находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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