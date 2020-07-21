2020-07-21T15:12:45+03:00
Общество

Бывшего замгубернатора Тюменской области наградили орденом Почета

Указ подписал Владимир Путин
Вадим Бегун
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Бывшего замгубернатора Тюменской области наградили орденом Почета. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Бывшего замгубернатора Тюменской области наградили орденом Почета. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик орденом Почета. Случилось это накануне, 20 июля.

Из информации, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что орденом Почета чиновницу наградили «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Скриншот - Официальный интернет-портал правовой информации.

Скриншот - Официальный интернет-портал правовой информации.

Напомним, что Наталья Шевчик покинула пост первого заместителя главы региона в конце декабря прошлого года. После этого она стала его советником по стратегическим вопросам. Сам Александр Моор вручил бывшему заму знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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