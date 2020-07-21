2020-07-21T13:40:26+03:00
Происшествия

На улице Избышева в Тюмени разбилась женщина, выпав из окна

Трагедия произошла накануне, 20 июля
Вадим Бегун
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На улице Избышева в Тюмени разбилась женщина, выпав из окна. Фото - pixabay.com.На улице Избышева в Тюмени разбилась женщина, выпав из окна. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 20 июля, вечером у многоэтажки на улице Избышева случайные прохожие обнаружили тело пожилой женщины. Инцидент произошел около семи часов вечера.

– По предварительной версии, смерть 62-летней женщины наступила после падения с высоты третьего этажа, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В региональном следственном комитете в свою очередь отметили, что в настоящее время по факту обнаружения тела ведется доследственная проверка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 12 июля также произошла трагедия. Местная жительница разбилась насмерть, упав с балкона на пятом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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