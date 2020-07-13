13 Июль 2020 2020-07-13T09:31:47+03:00

Тюменка упала с балкона на пятом этаже и разбилась. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени накануне, 12 июля, произошла трагедия. Местная жительница разбилась насмерть, упав с балкона на пятом этаже.

– Вызов об обнаружении трупа 37-летней женщины поступил в отдел полиции №1 в 07.25. Погибшая выпала с балкона собственной квартиры, расположенной на пятом этаже, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

По информации от очевидцев, которые сообщили о трагичном инциденте в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте», женщина была пьяна и кричала «Сейчас упаду!». Ее якобы закрыли дома, она полезла на балкон, однако он оказался закрытым.

Горожанка около двух минут провисела на руках, но не выдержала и сорвалась вниз. Как все было на самом деле, предстоит установить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU