16 Июль 2020 2020-07-16T12:48:55+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июля 2020 года увеличилось на 81 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 16 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 81 и составило 4367 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 81 человек выздоровел (за весь период – 2687), 12 детей (заболели за минувшие сутки), 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 60 человек в обсерваторах, 1321 человек остается под медицинским наблюдением, 3708 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов, полностью выздоровели 8 443 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области завершилась первая смена в загородных детских лагерях. Домой возвратились ребята, которые отдыхали в детском центре «Ребячья республика» и спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» в Ишиме. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU