Тюменские дети вернулись здоровыми из загородных лагерей

16 Июль 2020 2020-07-16T09:51:09+03:00

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В Тюменской области завершилась первая смена в загородных детских лагерях. Домой возвратились ребята, которые отдыхали в детском центре «Ребячья республика» и спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» в Ишиме.

По информации оперативного штаба региона по коронавирусу, в лагерях были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Как результат, удалось избежать заболеваемости детей.

– За летний сезон в «Ребячьей республике» запланировано проведение четырех летних смен. По данным на 14 июля, смены открыли 10 лагерей. Телефон горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области – (3452) 50-26-19, – отметили в оперштабе.

Напомним, что детские санаторно-оздоровительные лагеря Тюменской области начали работу со 2 июля 2020 года, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием открылись с 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU