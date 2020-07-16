Тюменские дети вернулись здоровыми из загородных лагерей
В Тюменской области завершилась первая смена в загородных детских лагерях. Домой возвратились ребята, которые отдыхали в детском центре «Ребячья республика» и спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» в Ишиме.
По информации оперативного штаба региона по коронавирусу, в лагерях были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Как результат, удалось избежать заболеваемости детей.
– За летний сезон в «Ребячьей республике» запланировано проведение четырех летних смен. По данным на 14 июля, смены открыли 10 лагерей. Телефон горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области – (3452) 50-26-19, – отметили в оперштабе.
Напомним, что детские санаторно-оздоровительные лагеря Тюменской области начали работу со 2 июля 2020 года, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием открылись с 6 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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