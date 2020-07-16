16 Июль 2020 2020-07-16T11:08:57+03:00

В Тюменской области двое мужчин утонули, спасая из воды ребенка. Фото - СК по Тюменской области.

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В реке Тобол недалеко от деревни Пономарева Заводоуковского района накануне, 15 июля, утонули двое мужчин. Одному из них было 42 года, другому 19. По данному факту тюменские следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, мужчины в компании друзей с детьми приехали купаться на необорудованный пляж. В один из моментов в воде скрылся шестилетний ребенок.

– Молодой человек бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь и также оказался под водой, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета поТюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте происшествия водолазы ищут тела утонувших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что во вторник, 14 июля, вечером в реке Алабуга в селе Казанском обнаружено тело 8-летней девочки. Тюменские следователи проводят процессуальную проверку.

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Тело ребенка нашли на расстоянии 15 метров от берега (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU