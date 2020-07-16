2020-07-16T09:36:23+03:00
Происшествия

«Ныряла и скрылась под водой»: 8-летняя тюменка утонула в реке Алабуга

Тело ребенка нашли на расстоянии 15 метров от берега
Вадим Бегун
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8-летняя тюменка утонула в реке Алабуча. Фото - СК по Тюменской области.8-летняя тюменка утонула в реке Алабуча. Фото - СК по Тюменской области.
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Во вторник, 14 июля, вечером в реке Алабуга в селе Казанском обнаружено тело 8-летней девочки. Тюменские следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, погибшая не умела плавать. Она с другими детьми купалась в месте, где это запрещено делать. Во время ныряния девочка скрылась под водой. Тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС на расстоянии около 15 метров от берега.

– Несанкционированный пляж популярен среди местных жителей. Каждый день в жаркую погоду на нем отдыхает много людей, в том числе детей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи просят не отпускать детей на водоемы без вашего присмотра, а также выучить с ними наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если родителей не окажется рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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