«Ныряла и скрылась под водой»: 8-летняя тюменка утонула в реке Алабуга
Во вторник, 14 июля, вечером в реке Алабуга в селе Казанском обнаружено тело 8-летней девочки. Тюменские следователи проводят процессуальную проверку.
По предварительным данным, погибшая не умела плавать. Она с другими детьми купалась в месте, где это запрещено делать. Во время ныряния девочка скрылась под водой. Тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС на расстоянии около 15 метров от берега.
– Несанкционированный пляж популярен среди местных жителей. Каждый день в жаркую погоду на нем отдыхает много людей, в том числе детей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи просят не отпускать детей на водоемы без вашего присмотра, а также выучить с ними наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если родителей не окажется рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU