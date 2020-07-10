Скончался пожилой тюменец с коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T11:57:27+03:00

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В Тюменской области скончался пожилой человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Это уже девятнадцатая жертва COVID-19 в регионе.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двусторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 19 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировали 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 3870), 60 человек выздоровели (за весь период – 2374), пять 5 детей заболели за минувшие сутки, 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 87 – человек в обсерваторах, 1 323 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 505 находятся на перевахтовке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что отдыхающие на пляжах горожане не соблюдают правила безопасности. Из-за этого в регионе может повыситься статистика заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU