Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»

10 Июль 2020 2020-07-10T09:41:05+03:00

По ее мнению, это скажется на статистике заболеваемости

Изменить размер текста: A A

Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что отдыхающие на пляжах горожане не соблюдают правила безопасности. Из-за этого в регионе может повыситься статистика заболевания коронавирусом.

По ее словам, в настоящее время в области растет количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости коронавирусом составляет 249 на 100 тысяч населения, что в два раза меньше, чем в среднем по России.

– Сегодня в регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Галина Шарухо заявила, что ведомство продолжит и усилит проверки соблюдения масочного и санитарно-гигиенического режима в местах массового скопления людей. В ближайшее время это коснется банков и организаций сферы услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU