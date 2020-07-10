2020-07-10T09:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»

По ее мнению, это скажется на статистике заболеваемости
Вадим Бегун
Поделиться:
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах». Фото - соцсети.Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах». Фото - соцсети.
Изменить размер текста:

Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что отдыхающие на пляжах горожане не соблюдают правила безопасности. Из-за этого в регионе может повыситься статистика заболевания коронавирусом.

По ее словам, в настоящее время в области растет количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости коронавирусом составляет 249 на 100 тысяч населения, что в два раза меньше, чем в среднем по России.

– Сегодня в регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Галина Шарухо заявила, что ведомство продолжит и усилит проверки соблюдения масочного и санитарно-гигиенического режима в местах массового скопления людей. В ближайшее время это коснется банков и организаций сферы услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе
Тюменцам объяснили, как правильно пользоваться парковками
Многодетные тюменские семьи могут получить деньги вместо земли
С тюменского моста Влюбленных хотел спрыгнуть мужчина
Ишимца оштрафовали на восемь тысяч рублей за избиение жены
Тюменка побила женщину, с которой заговорил муж
Тоболяк получил тяжелую травму, упав на диван
На улице Гольцова в Тюмени погаснут светофоры
Погода на 10 июля в Тюмени: на небе ни облачка
В Тюменской области стало больше трезвенников
Участок улицы Котовского в Тюмени закроют до середины сентября
Тюменцам объяснили, как правильно мыть овощи, зелень и ягоды
Тюменцам рассказали, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам
За полгода на тюменских трассах погиб 81 человек
Тобольску дадут миллиард рублей на благоустройство
Находящиеся на самоизоляции тюменцы получат электронные больничные
Мальки пеляди отправились в большое плавание
В Тюмени Гилевскую рощу будут частично перекрывать
В Тюмени расследуют дело о падении двухлетнего мальчика с девятого этажа
«Уникальный педагог»: в Тюмени скончался профессор ТюмГМУ Сергей Пантелеев
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человека