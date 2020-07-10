2020-07-10T11:36:05+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок

Для начала нужно уточнить, пригоден ли водоем для купания
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже. Самое главное, сначала нужно убедиться, что водоем пригоден для купания.

При выборе мест отдыха нужно обратить внимание на наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, а также спасательного и медицинского пунктов. Пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду и полоскать рот нельзя. После купания следует принять душ.

– Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Однако другую инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

А вот любители закапываться в песок рискуют заразиться не только вирусным гепатитом А, но и различными бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями, а также глистными инвазиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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