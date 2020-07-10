10 Июль 2020 2020-07-10T11:33:07+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 10 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 3870 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 7 752 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что отдыхающие на пляжах горожане не соблюдают правила безопасности. Из-за этого в регионе может повыситься статистика заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU