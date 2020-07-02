2020-07-02T13:25:05+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом

Горожанина будут судить по трем статьям
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом. Фото - pixabay.com.В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в попытке кражи денег из банкоматов. Кроме того, мужчина еще и угнал автомобиль: идти на дело пешком он не хотел.

– В апреле этого года 30-летний злоумышленник с неохраняемой парковки на улице Щербакова угнал автомобиль «Лада». Затем, используя баллоны с газом, безуспешно пытался взломать банкоматы в помещениях на улицах Щербакова и Харьковской. После этого он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Фигурант раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Мужчине предъявили обвинение в угоне авто, в приготовлении к преступлению, а также в краже. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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