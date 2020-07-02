В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом

2 Июль 2020 2020-07-02T13:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в попытке кражи денег из банкоматов. Кроме того, мужчина еще и угнал автомобиль: идти на дело пешком он не хотел.

– В апреле этого года 30-летний злоумышленник с неохраняемой парковки на улице Щербакова угнал автомобиль «Лада». Затем, используя баллоны с газом, безуспешно пытался взломать банкоматы в помещениях на улицах Щербакова и Харьковской. После этого он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Фигурант раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Мужчине предъявили обвинение в угоне авто, в приготовлении к преступлению, а также в краже. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два банкомата подожгли в Тюмени 26 апреля

Инциденты случились в разных районах областной столицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU