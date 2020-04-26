2020-04-26T19:21:35+03:00
Происшествия

Два банкомата подожгли в Тюмени 26 апреля

Инциденты случились в разных районах областной столицы
Ирина Ромашкина
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Полиция Тюмени устанавливает виновных. Фото: pixabay.comПолиция Тюмени устанавливает виновных. Фото: pixabay.com
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Ранним утром 26 апреля неизвестный поджег два банкомата на улицах Харьковской и Щербакова. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Первый эпизод случился на ул. Харьковская, 59, здесь произошло возгорание банкоматов. Информацию об этом подтверждает региональное управление МЧС, ведомство зафиксировало сообщение о возгорании в 3.50.

– Огнем был поврежден банкомат. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров, – сообщает МЧС.

Примерно спустя час случился похожий инцидент на ул. Щербакова, 98, корп. 4. Вызов на пульт МЧС поступил в 4.27. Площадь возгорания составила 2 кв. метра. В обоих случаях пожарные дознаватели предварительно установили причину – занесение открытого источника огня. Иными словами, специалисты предполагают, что оба эпизода случились в результате поджога.

В настоящее время полиция Тюмени устанавливает круг лиц, причастных к происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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