Снова растет: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2020 года увеличилось сразу на 76 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T11:03:40+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2020 года увеличилось сразу на 76 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 2 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 76 и составило 3231 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период – 1 875), 13 детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 145 человек в обсерваторах (из них шесть детей), 1 186 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 6 047 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что активность жителей Тюменской области, которые писали обращения в департамент культуры и оставляли комментарии в социальных сетях, повлияла на решение вновь открыть библиотеки. Читальни распахнут двери уже с сегодняшнего дня, 2 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU