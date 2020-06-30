В Тюменской области снова заработают библиотеки

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:38:39+03:00

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Активность жителей Тюменской области, которые писали обращения в департамент культуры и оставляли комментарии в социальных сетях, повлияла на решение вновь открыть библиотеки. Читальни распахнут двери уже со 2 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Библиотеки очень популярны среди школьников. Многие подростки, конечно, перешли на чтение электронных книг, однако есть и те, кому важно перелистывать страницы бумажного издания. В каникулы ребята приходят за произведениями, которые им задают прочитать за лето, поэтому в этот период особенно важно обеспечить работу библиотек. Правда, пандемия коронавируса внесёт свои коррективы.

Так, со 2 июля библиотеки будут работать только на выдачу и приём литературы по предварительной записи. Это нужно для того, чтобы посетители не контактировали друг с другом и не создавали скопления людей. Все издания, которые вернут читатели, отправят в обязательный карантин. Читателям нужно оформить заказ книги через сайт и отправить его на электронную почту Тюменской областной научной библиотеки или ее филиалов. После этого придёт информация о времени, когда можно забрать заказ. Возврат книг тоже будет производиться по предварительной записи.

На входе в учреждение всем предложат обработать руки антисептиком и попросят надеть маску. Помимо масочного режима, введена социальная дистанция не менее 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU