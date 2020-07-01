2020-07-01T11:51:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 1 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 68 и составило 3155 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровел 10 281 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер. По мере снижения напряженности ситуации, как только будут сняты ограничения по посещению школ, вся система образования выйдет в очный режим обучения по всем видам и типам реализуемых программ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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