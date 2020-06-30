Тюменец на остановке угрожал мужчине пистолетом

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:31:34+03:00

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На Московском тракте в Тюмени накануне, 29 июня, трое мужчин выясняли отношения прямо на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел неподалеку от поликлиники № 5.

Очевидец снял спор горожан на видео. На кадрах видно, как один из них выхватил пистолет и стал угрожать холодным оружием своему оппоненту. При этом наличие людей на остановочном пункте разъяренного мужчину нисколько не смущает.

– Заявлений по такому поводу не зарегистрировано. По факту появления видеозаписи организована проверка, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что встреча с незнакомцем, в руках которого был пистолет, у семейной пары произошла в ночь на 29 февраля в Заречном микрорайоне. Анна Плишкина в группе «Заречный район города Тюмени (Зарека)» в соцсети «ВКонтакте» рассказала о странном вооруженном тюменце и даже поделилась его фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU