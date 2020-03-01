2020-03-01T14:42:14+03:00
Общество

Глубокой ночью в подъезде тюменцев испугал мужчина с пистолетом

В соцсети появились фото злоумышленника
Алена Кульмухаметова
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Глубокой ночью в подъезде тюменцев испугал мужчина с пистолетом. Фото из группы «Заречный район города Тюмени (Зарека)» во «ВКонтакте»Глубокой ночью в подъезде тюменцев испугал мужчина с пистолетом. Фото из группы «Заречный район города Тюмени (Зарека)» во «ВКонтакте»
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Встреча с незнакомцем, в руках которого был пистолет, у семейной пары произошла в ночь на 29 февраля в заречном микрорайоне Тюмени.

Анна Плишкина в группе «Заречный район города Тюмени (Зарека)» во «ВКонтакте» рассказала о странном вооруженном тюменце и даже поделилась его фото.

В руке злоумышленника виден пистолет. «Заречный район города Тюмени (Зарека)» во «ВКонтакте»

В руке злоумышленника виден пистолет. «Заречный район города Тюмени (Зарека)» во «ВКонтакте»

«Сегодня заходили домой на газовиков 26 примерно в 00.30ч. Поднялись с мужем на третий этаж. За нами шёл молодой человек. В руке был пистолет. Он спросил нас, есть ли у нас проблемы, мы побыстрее открыли двери в квартиру, он развернулся и ушёл. Страшно ходить, что у таких людей в голове» - пишет испуганная тюменка.

По данному факту в полицию семейная пара не обращалась. Однако жильцы этого дома в комментариях под постом настаивают на том, что заявление в полицию стоило бы написать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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