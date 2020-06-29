29 Июнь 2020 2020-06-29T12:13:35+03:00

Геннадий Чеботарев призвал тюменцев участвовать в голосовании за поправки. Скриншот из видео.

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Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев обратился к тюменцам. Он призвал местных жителей участвовать во всероссийском референдуме по поправкам в Конституцию РФ.

– Хочется, чтобы вы не откладывали свое участие в голосовании до 1 июля, а уже сегодня-завтра пришли на участки и выполнили свой гражданский долг, – отметил Геннадий Чеботарев.

По его словам, на избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. По вопросам соблюдения санитарной безопасности тюменцы могут обратиться в региональный штаб по номеру (3452) 39-01-07.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по итогам трех дней в общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны принял участие 357 251 житель региона. Это составляет 31,76% от общего числа голосующих.

Геннадий Чеботарев призвал граждан выразить свое мнение по поправкам в Конституцию РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU