Геннадий Чеботарев призвал тюменцев участвовать в голосовании за поправки
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев обратился к тюменцам. Он призвал местных жителей участвовать во всероссийском референдуме по поправкам в Конституцию РФ.
– Хочется, чтобы вы не откладывали свое участие в голосовании до 1 июля, а уже сегодня-завтра пришли на участки и выполнили свой гражданский долг, – отметил Геннадий Чеботарев.
По его словам, на избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. По вопросам соблюдения санитарной безопасности тюменцы могут обратиться в региональный штаб по номеру (3452) 39-01-07.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по итогам трех дней в общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны принял участие 357 251 житель региона. Это составляет 31,76% от общего числа голосующих.
Геннадий Чеботарев призвал граждан выразить свое мнение по поправкам в Конституцию РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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