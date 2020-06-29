29 Июнь 2020 2020-06-29T10:49:21+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 июня 2020 года увеличилось на 65 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 29 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 65 и составило 3018 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 20 человек выздоровели (за весь период – 1752), семь детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 155 человек в обсерваторах (из них девять детей), 1267 человек остаются под медицинским наблюдением, 3841 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, полностью выздоровело 4 343 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что у одного из постояльцев тюменского пансионата для престарелых людей «Комфорт» обнаружили коронавирус COVID-19. Положительный результат выявили 24 июня, сообщает оперштаб региона.

ИСТОЧНИК KP.RU