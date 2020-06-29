29 Июнь 2020 2020-06-29T09:57:04+03:00

Тюменцы, живущие в центре, остались без горячей воды на две недели. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени сегодня, 29 июня, стартовал четвертый этап опрессовок. Таким образом, горожанам, проживающим в центре, преимущественно в районе Цветного бульвара, придется 12 дней обходиться без горячей воды: подачу ГВС должны возобновить 10 июля.

На этот раз «не повезло» жителям домов, которые находятся на улицах Володарского, Кирова, Ленина, Республики, Челюскинцев и других. С полным списком можно ознакомиться на сайте Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Стоит отметить, что подобные меры связаны с необходимостью проведения контроля оборудования, промывки труб и замены отдельных элементов при необходимости.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре с 18 мая начались опрессовки на теплосетях. Как и ранее, отключать горячую воду в домах будут в несколько этапов. В этом году первыми «пострадали» жители Лесобазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU