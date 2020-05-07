2020-05-07T10:35:15+03:00
Общество

Холодненькая пошла! Тюменцы скоро останутся без горячей воды

Рассказываем, с какого района областного центра начнется опрессовка на тепловых сетях
Вадим Бегун
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Тюменцы скоро останутся без горячей воды. Фото - pixabay.com.Тюменцы скоро останутся без горячей воды. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени с понедельника, 18 мая, начнутся опрессовки на теплосетях. Как и ранее, отключать горячую воду в домах будут в несколько этапов. В этом году первыми «пострадают» жители Лесобазы.

Как рассказали в «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании», отключение горячей воды произойдет с 18 по 30 мая. Начнут с Лесобазы, Дома печати, улиц Харьковской и Максима Горького. Таким образом, жителям порядка шестисот домов почти две недели придется жить без горячей воды.

Второй этап опрессовок стартует 1 июня, закончится 14 июня. На этот раз «повезет» жителям домов в районе Дома Обороны, Червишевского тракта и восточных микрорайонов. На третьем этапе горячую воду отключат дома КПД, улиц Пермякова и Широтной, это произойдет с 15 по 26 июня.

С 29 июня по 10 июля отключения пройдут в центральном районе города, а с 13 по 24 июля – в районе от улицы Водопроводной до Минской. Шестой этап опрессовок запланирован на период с 27 июля по 7 августа, седьмой – с 10 по 21 августа. В эти дни без ГВС останутся жители домов на улицах Одесской, Мельникайте и прочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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