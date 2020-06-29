Тюменский завод-банкрот расстался с автомобилями и станками

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:44:06+03:00

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В Тюмени продали имущество одного из старейших производств города – завода «Электрон». Сделано это посредством торгов.

Из информации, размещенной на портале «Федресурс», следует, что с молотка ушли не только станки и автомобили, но и мебель, а также офисная и бытовая техника.

Стоит отметить, что общая сумма продажи составила свыше 32 миллионов рублей. Однако заводу этих денег явно не хватит, чтобы закрыть долги, коих насчитывается 197,6 миллионов рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре признан банкротом завод «Электрон». В конце октября этого года предприятие отметило бы свой полувековой юбилей. Решение было принято по иску поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть». Кстати, предприятие требовало с завода 4,2 миллиона рублей, но в начале этого года компании заключили мировое соглашение. По неизвестным причинам дело было возобновлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU