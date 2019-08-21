Тюменский завод с полувековой историей признан банкротом

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-21T09:36:35+03:00

С предприятия требовали почти пять миллионов рублей

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В Тюмени признан банкротом завод «Электрон». В конце октября этого года предприятие отметило бы свой полувековой юбилей.

«Признать несостоятельным публичное акционерное общество «Опытный завод «Электрон». Открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», – такое сообщение размещено в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

Известно, что такое решение было принято по иску поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть». Кстати, предприятие требовало с завода 4,2 миллиона рублей, но в начале этого года компании заключили мировое соглашение. По неизвестным причинам дело было возобновлено.

Напомним, опытный завод "Электрон" был создан 29 октября 1969 года. На предприятии изготавливались геофизприборы, производился ремонт и модернизация геофизического оборудования. Кроме того, здесь изготавливали электротехническое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU