29 Июнь 2020 2020-06-29T09:27:24+03:00

Семья из трех человек погибла в ДТП на тюменской трассе.

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В минувшую субботу, 27 июня, на 428-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошла ужасная авария, в результате которой погибла семья из трех человек: супруги и их 21-летняя дочь. Около 19.00 здесь столкнулись Mitsubishi и большегруз Volvo. Выяснилось, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и влетел в большегруз.

– Погибла семья в составе трех человек: водитель, 1965 года рождения, его супруга, 1966 года рождения, и их дочь, 1999 года рождения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что семья ехала из города Тарко-Сале. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, передает "МегаТюмень".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подобное дорожно-транспортное происшествие уже происходило в этом году. 4 января на трассе Курган – Тюмень в Исетском районе при столкновении большегруза и отечественного кроссовера погибла семья из Сургута в составе пяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU