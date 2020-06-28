2020-06-28T08:08:30+03:00
Общество

Сотни педагогов Тюменского района поучаствовали в «Летней школе воспитателей лагеря»

Все они планируют работать воспитателями в лагерях дневного пребывания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Департамент образования и науки Тюменской областиФото: Департамент образования и науки Тюменской области
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Около 700 педагогов Тюменского района, которые планируют работать начальниками и воспитателями в лагерях дневного пребывания, приняли участие в вебинарах «Летняя школа воспитателей лагеря». Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, семинар проводится впервые, в рамках идеи создания комбинированных форм занятости несовершеннолетних. Автор проекта – заместитель начальника Управления образования администрации Тюменского района Даниил Павлович.

Вебинары для педагогов проходили каждый день в течение двух недель. Спикерами стали преподаватели Тюменского государственного университета и специалисты в области организации отдыха и досуга детей.

Педагогам поведали обо всех актуальных вопросах организации и работы лагерей с дневным пребыванием в современных условиях. А именно: мотивация педагогов, их «перезагрузка» из школьных учителей в воспитателей, привлечение родителей к жизни лагеря, разрешение конфликтов, игротехники, проведение туристско-краеведческих мероприятий и особенности общения в период пандемии.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», детские санаторно-оздоровительные лагеря Тюменской области начнут работу со 2 июля 2020 года, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием откроются с 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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