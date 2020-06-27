В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Областной центр реабилитации инвалидов запустил новый проект «Школа волонтёров «ProДобро», основной целью которого является подготовка добровольцев к работе с людьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участником проекта могут стать все желающие. Для этого нужно лишь подать заявку в свободной форме на электронный адрес.

У центра реабилитации инвалидов огромный опыт в проведении социально значимых мероприятий, в которых участвуют волонтёры. Правда, одного желания помочь недостаточно: в работе с людьми-инвалидами нужно знать, как правильно с ними работать.

В рамках «Школы волонтёров «ProДобро» разработана обучающая программа, которая научит добровольцев работать с людьми с ограниченными возможностями и оказывать им необходимую ситуационную помощь. Обучение – теория и практика – проходит в течение пяти часов. После этого волонтёры получают сертификат, который позволит им в дальнейшем участвовать в различных социально значимых мероприятиях, проводимых на региональном уровне.

Обучение первой группы волонтёров, которыми стали участники проекта «Капитаны двора», прошло 16 июня. Благодаря обучению в «Школе волонтёров» ребята будут проводить дворовые мероприятия для детей-инвалидов.

Подробности можно узнать по телефону: 43-13-53, добавочный 118.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества

Волонтёром может стать каждый желающий старше 55 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU