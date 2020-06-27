2020-06-27T20:27:23+03:00
Общество

В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»

Добровольцами могут стать все желающие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»
Изменить размер текста:

Областной центр реабилитации инвалидов запустил новый проект «Школа волонтёров «ProДобро», основной целью которого является подготовка добровольцев к работе с людьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участником проекта могут стать все желающие. Для этого нужно лишь подать заявку в свободной форме на электронный адрес.

У центра реабилитации инвалидов огромный опыт в проведении социально значимых мероприятий, в которых участвуют волонтёры. Правда, одного желания помочь недостаточно: в работе с людьми-инвалидами нужно знать, как правильно с ними работать.

В рамках «Школы волонтёров «ProДобро» разработана обучающая программа, которая научит добровольцев работать с людьми с ограниченными возможностями и оказывать им необходимую ситуационную помощь. Обучение – теория и практика – проходит в течение пяти часов. После этого волонтёры получают сертификат, который позволит им в дальнейшем участвовать в различных социально значимых мероприятиях, проводимых на региональном уровне.

Обучение первой группы волонтёров, которыми стали участники проекта «Капитаны двора», прошло 16 июня. Благодаря обучению в «Школе волонтёров» ребята будут проводить дворовые мероприятия для детей-инвалидов.

Подробности можно узнать по телефону: 43-13-53, добавочный 118.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества

Волонтёром может стать каждый желающий старше 55 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ялуторовской детской больнице появился многофункциональный ЛОР-комбайн
В Тюменской области ремонтируют участок автодороги Кулаково – Каменка
В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»
Восемь талантливых детей представят Тюменскую область на конкурсе научно-технологических проектов
В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества
В Тюменской области начнут работу пришкольные и оздоровительные лагеря
В Тюмени новый очаг коронавируса – пансионат для престарелых людей
Александр Моор предложил учредить в Тюменской области награду за добровольчество и милосердие
В Ялуторовске проводят онлайн-фотоквест
В Тюменской области ведётся активная работа по профилактике подростковой наркомании
На чемпионат «Цифровой прорыв» зарегистрировался 41 участник из Тюменской области
Социальные педагоги тюменского центра «Родник» создают сказочные инсталляции
В Тюмени запустили онлайн-шоу «Кухня МТ» и Skills games
«Знакомьтесь с Лексусом»: в Тюмени стартовал фестиваль домашних животных
Тюменцы представили творческие работы на конкурсе «Калининград – янтарный берег – 2020»
Голосовать важно, считают тюменцы
27 июня – День молодежи в России. В этом году празднику 62 года
Патриот должен проголосовать, считает тюменец Антон Клецко
Visit Tyumen прорабатывает новые маршруты для туристов
«Мне не все равно»: тюменцев призывают принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
Купаться запрещено! Роспотребнадзор проверяет пляжи и базы отдыха
«Я выразил свою точку зрения»: тюменцы посвящают выходной день голосованию
Тюменские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Дебют»
Тюменцы активно проявляют гражданскую позицию, наблюдала горожанка Татьяна Филина
«Осторожно, мошенники!»: тюменцам звонят лжеоператоры викторины «Время Побед»
Об уличном фестивале «Морфология улиц» тюменцы рассказывают в соцсетях
День города в онлайне отмечают ялуторовчане
В Тюменском районе пополнится банк вакансий