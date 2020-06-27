2020-06-27T20:33:24+03:00
Общество

В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества

Волонтёром может стать каждый желающий старше 55 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчестваВ Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества
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Каждый житель Тюменской области старше 55 лет может стать волонтёром, для этого на территории региона открывается онлайн-школа серебряного добровольчества для новичков. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, новоявленным добровольцам расскажут, чем занимаются волонтёры, какими навыками они должны обладать, в каких мероприятиях участвовать и как построена их работа.

Отныне посещать «добрые уроки» можно из любой точки региона. Все занятия проходят в официальной группе штаба в соцсети «ВКонтакте». Образовательный курс будет включать в себя стримы, интенсивы, вебинары, воркшоп-тренинги от профессионалов в области волонтерства. Благодаря онлайн-формату жители даже самых отдалённых уголков смогут участвовать в обучении.

Новички-ученики старшего возраста узнают, кто такие серебряные добровольцы, получат новые знания, освоят техники и необычные приёмы, которые помогут им в дальнейшей работе.

– Если вы давно хотели попробовать себя в качестве волонтера, мечтаете участвовать в интересных мероприятиях, в том числе и регионального масштаба, всегда стремились помогать людям, кураторы онлайн-школы от штаб-квартиры серебряных добровольцев уже ждут ваши заявки, – рассказали в департаменте социального развития.

Для записи на обучение необходимо позвонить по телефону (3452) 51-50-51.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», проект реализуется областным геронтологическим центром и является победителем конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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