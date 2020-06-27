Патриот должен проголосовать, считает тюменец Антон Клецко
Поправки в Конституцию страны затрагивают большой спектр вопросов, в которых каждый россиянин может найти что-то для себя, считает президент военно-патриотического клуба «Квазар» Антон Клецко.
Сам он на участке № 2949 в Шестом микрорайоне Тюмени проголосовал за принятие поправок.
– Все нормы, которые предлагаются в Основной закон страны, важны. Они затрагивают большой спектр вопросов, в которых каждый россиянин может найти что-то для себя. Лично для меня важны поправки, которые касаются территориальной целостности нашей страны. Еще отмечу защиту исторической памяти, и, соответственно, нельзя забывать о социальной защите граждан, – высказал свою позицию Клецко.
Он убежден, что с принятием поправок Россия станет более сильной, а ее граждане – более уверенными.
– Я искренне не понимаю тех людей, которые не идут голосовать, не желают высказать свою гражданскую позицию на жизнь в стране. Если человек считает себя гражданином и патриотом, то он должен прийти и сделать свой выбор на голосовании, – считает общественник.
Тюменец отметил, что работа на участках ведется планомерно, очередей нет, каждого посетителя встречает председатель участка. При входе Клецко обработали руки антисептиком, предложили медицинскую маску и перчатки. Паспорт посмотрели на расстоянии, а после выдали бюллетень.
Напомним, на сайте МойУчасток.рф можно узнать, где расположен ваш участок для голосования. Вопросы о голосовании можно задать по горячей линии облизбиркома (42-67-72) и горячей линии Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).
ИСТОЧНИК KP.RU
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