Об уличном фестивале «Морфология улиц» тюменцы рассказывают в соцсетях

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:30:56+03:00

Есть ли стрит-арт в Тюмени, задаются вопросом участники движения

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Стрит-арт-фестиваль «Морфология улиц» вышел в виртуальное пространство. Команда организаторов феста запустила онлайн-дневник, из которого тюменцы могут узнать о локациях уличных художеств, сообщает «Мегатюмень».

В онлайн-дневнике публикуют информацию о подготовке, переходе образовательной программы в онлайн, проблеме согласования городских объектов для нанесения эскизов и восприятии уличного искусства. Публикации выкладывают под хештегом #гладимстенки. Так, в своем посте руководитель фестиваля Юлия Саначина задалась вопросом: «Есть ли стрит-арт в Тюмени?».

«Есть ли стрит-арт в нашем городе? Зависит от вашей насмотренности. По мне – мы в стадии развития. В Тюмени есть художники, но мало артов. Связано ли это с согласованием стен? Несомненно», – пишет Юлия.

Она рассказала, что в образовательной программе фестиваля участники и спикеры будут обсуждать, как влияет стрит-арт на городскую среду.

В своем аккаунте о том, как фестиваль будут проводить в онлайн-режиме, рассказала исполнительный директор «Морфологии улиц» Мария Копытова.

Организатором молодежного феста стал мультицентр «Контора пароходства». Прием заявок завершился 21 июня, принять участие изъявили желание 388 художников из 90 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU