День города в онлайне отмечают ялуторовчане

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:59:19+03:00

В блинной столице России сегодня будет салют

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Сегодня, 27 июня, Ялуторовску исполняет 361 год. Из-за пандемии большая часть праздничных событий пройдет в виртуальном формате, поясняет «Вслух.ру».

Ялуторовчане поздравляют свой город с днем рождения уже месяц: такой флешмоб под хештегом Ялуторовск_мойгород запустили горожане. Они снимают видео, в которых расссказывают, как любят уютный и удивительный Ялуторовск. В июне также проводят онлайн-викторину #Ялуторовск_знаютебя в сообществе «Ялуторовского острога».

Поздравления официальных лиц прозвучат на сайте администрации города: https://yalutorovsk.admtyumen.ru, в паблике «Ялуторовск: официальные новости» https://vk.com/yal_official.

Ялуторовчанам предлагают посмотреть концерты, поучаствовать в акциях и мастер-классах в сообществе культурного центра «АРТ-Вояж»: https://vk.com/artvoyag72. Сотрудники библиотеки запустили онлайн-сити-квест «Город счастливых надежд», его проводят на сайте организации. Увлекательные онлайн-события подготовили работники детской школы искусств им. Мамонтова: https://vk.com/dshi_yalutorovs, Ялуторовской детско-юношеской спортивной школы: https://vk.com/public172675686 и другие.

В 11 часов начнется личный радиоконцерт «С днём рождения, любимый город!», его представит радио «Арт» на ул. Ленина. В 12 часов стартует городская акция «Споем о городе». В это же время дадут старт концертному марафону «Вместе дружная семья». Творческие бригады будут выступать в разных районах города.

Завершится праздник салютом, который будут транслировать в пабликах культурного центра «Арт-Вояж» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» (@artvoyag72).

ИСТОЧНИК KP.RU