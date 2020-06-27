2020-06-27T09:59:19+03:00
Общество

День города в онлайне отмечают ялуторовчане

В блинной столице России сегодня будет салют
Поделиться:
Жителей Ялуторовска призвали оформить окна символикой города, праздничной атрибутикой, детскими рисунками. Фото: Центр национальных культур ЯлуторовскаЖителей Ялуторовска призвали оформить окна символикой города, праздничной атрибутикой, детскими рисунками. Фото: Центр национальных культур Ялуторовска
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 июня, Ялуторовску исполняет 361 год. Из-за пандемии большая часть праздничных событий пройдет в виртуальном формате, поясняет «Вслух.ру».

Ялуторовчане поздравляют свой город с днем рождения уже месяц: такой флешмоб под хештегом Ялуторовск_мойгород запустили горожане. Они снимают видео, в которых расссказывают, как любят уютный и удивительный Ялуторовск. В июне также проводят онлайн-викторину #Ялуторовск_знаютебя в сообществе «Ялуторовского острога».

Поздравления официальных лиц прозвучат на сайте администрации города: https://yalutorovsk.admtyumen.ru, в паблике «Ялуторовск: официальные новости» https://vk.com/yal_official.

Ялуторовчанам предлагают посмотреть концерты, поучаствовать в акциях и мастер-классах в сообществе культурного центра «АРТ-Вояж»: https://vk.com/artvoyag72. Сотрудники библиотеки запустили онлайн-сити-квест «Город счастливых надежд», его проводят на сайте организации. Увлекательные онлайн-события подготовили работники детской школы искусств им. Мамонтова: https://vk.com/dshi_yalutorovs, Ялуторовской детско-юношеской спортивной школы: https://vk.com/public172675686 и другие.

В 11 часов начнется личный радиоконцерт «С днём рождения, любимый город!», его представит радио «Арт» на ул. Ленина. В 12 часов стартует городская акция «Споем о городе». В это же время дадут старт концертному марафону «Вместе дружная семья». Творческие бригады будут выступать в разных районах города.

Завершится праздник салютом, который будут транслировать в пабликах культурного центра «Арт-Вояж» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» (@artvoyag72).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы активно проявляют гражданскую позицию, наблюдала горожанка Татьяна Филина
«Осторожно, мошенники!»: тюменцам звонят лжеоператоры викторины «Время Побед»
Об уличном фестивале «Морфология улиц» тюменцы рассказывают в соцсетях
День города в онлайне отмечают ялуторовчане
В Тюменском районе пополнится банк вакансий
«Время Побед» продолжается: тюменцев ждут за подарками
Палаточный лагерь «Патриот» Упоровского района готовится принять курсантов
Для тюменцев проведут первый онлайн-квиз на английском языке
Погода на 27 июня в Тюмени: пасмурная и ветреная суббота
В Тюменской области запланированы мероприятия для IT-специалистов
В Тюмени появилось 80 новых рабочих мест благодаря открытию сервисного центра по ремонту банкоматов
В Тюменской области наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года»
Стоматологи рассказали тюменцам, как правильно выбрать зубную щетку
Тюмень повторно обработают против клещей в августе
Тюменские депутаты приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве
Пара из соседнего региона организовала в Тюмени нарколабораторию
Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке
В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест
Тюменцам расскажут о пользе остеопатии на онлайн-конференции
Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе
Как тюменцам выиграть квартиру в викторине «Время Побед»?
Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками
В тюменские ТРЦ не будут пускать детей
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 июня 2020: очередной прирост заболевших