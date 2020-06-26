2020-06-26T09:34:40+03:00
Общество

В Тюмени с многомиллионной скидкой продадут здание банкрота

Первая попытка реализовать недвижимость закончилась неудачей
Вадим Бегун
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В Тюмени с многомиллионной скидкой продадут здание банкрота. Фото - 2Гис.В Тюмени с многомиллионной скидкой продадут здание банкрота. Фото - 2Гис.
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В Тюмени с молотка уйдет здание Сибирского научно-аналитического центра, который в настоящее время проходит процедуру банкротства. Предприятие реализует свои активы в надежде рассчитаться с многомиллионными долгами.

Из информации, размещенной на портале «Федресурс», следует, что офисное здание СибНаца, расположенное по адресу: ул. 30 лет Победы, 64, можно приобрести за 985 миллионов 351 тысячу рублей. Это на 108 миллионов меньше, чем недвижимость стоила в прошлую попытку ее реализовать. Напомним, тогда банкроту не удалось найти новых хозяев для своего главного актива: на аукцион никто не подал заявку.

Стоит отметить, что в стоимость офисного здания площадью порядка 17 тысяч квадратных метров входят также права на аренду нескольких земельных участков, бытовая и офисная техника, сети газо- и водоснабжения. Торги назначены на 6 августа 2020 года. Подать заявку на аукцион можно до 3 августа.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, выставил на продажу очередную партию своего имущества. Предприятие планирует реализовать 207 лотов, среди которых стол за миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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