2020-06-19T10:16:46+03:00
Общество

Тюменский банкрот продает стол за миллион рублей

Это не единственный лот, который желает реализовать предприятие
Вадим Бегун
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Тюменские банкрот продает стол за миллион рублей.Тюменские банкрот продает стол за миллион рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, выставил на продажу очередную партию своего имущества. Предприятие планирует реализовать 207 лотов.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что банкрот желает продать несколько автомобилей, снегоболотоходы, самовар «Царский» за 28 тысяч рублей, а также стол из ревневской яшмы почти за 960 тысяч рублей.

Кроме того, предприятие планирует избавиться и от коллекции минералов. Так, среди лотов – касситерит за 65 тысяч рублей, крокоит (60,7 тысяч), полевой шпат (104,8 тысяч) и многие другие. Всего на аукцион выставлено более двухсот лотов.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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