«Шопинг-терапия»: в Тюмени сотни автомобилистов заполонили парковку у открывшегося ТРЦ

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:59:44+03:00

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Сотни тюменских автомобилистов заполонили парковку у торгово-развлекательного центра «Кристалл», который находится на улице Менделеева, 1А. Дело в том, что сегодня, согласно постановлению Правительства региона, ТРЦ возобновили свою работу.

Фотографии со скоплением местных жителей, которые ринулись в торговый центр, разлетелись по местных пабликам в социальной сети «ВКонтакте». Многие уже успели посмеяться над ситуацией, мол, «это все те, кто кричал, что у них денег нет». Другие высказали свое опасение возможным всплеском заболеваний в городе после таких массовых покупок: «Через 14 дней будет 80 человек (заболевших в день – Прим. авт.), и скажут вторая волна».

Местные жители сообщают, что подобная ситуация сложилась не только у ТРЦ «Кристалл», но и у «Сити Молла».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что с началом режима полной готовности из-за пандемии коронавируса в Тюменской области потребительский рынок был поставлен в строгие рамки – санитайзеры, маски, перчатки, разметка. Спустя три месяца, видимо, народ позабыл, что следует беречь свою слизистую от напасти. Ослабла бдительность, и как результат – увеличилось количество заболевших. Роспотребнадзор же в свою очередь усилил санитарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU