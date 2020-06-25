2020-06-25T11:23:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2020 года увеличилось на 49 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 25 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 49 и составило 2766 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 35 человек выздоровели (за весь период – 1641), восемь детей заболели, девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 141 человек – в обсерваторах (из них 11 детей), 1166 человек остаются под медицинским наблюдением, 3757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 6 342 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровели 375 164 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что фельдшер скорой помощи из Тобольска Денис Сандрак, у которого подтвердился положительный результат на COVID-19, рассказывает своим подписчикам в «Инстаграме», коих набралось уже около тысячи, о том, как проходят его будни в моногоспитале. Блог мужчина начал вести неделю назад, и его первые слова были: «Не знаю, как так получилось!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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