Тобольский медик, заразившийся коронавирусом, стал инста-блогером

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:09:09+03:00

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Фельдшер скорой помощи из Тобольска Денис Сандрак, у которого подтвердился положительный результат на COVID-19, рассказывает своим подписчикам в «Инстаграме», коих набралось уже около тысячи, о том, как проходят его будни в моногоспитале. Блог мужчина начал вести неделю назад, и его первые слова были: «Не знаю, как так получилось!».

Медик поступил в инфекционку с температурой. Поскольку по работе он контактировал с коронавирусными пациентами, Дениса положили в бокс и взяли анализы. На следующий день после того, как диагноз стал известен, фельдшера перевели в моногоспиталь.

«Здесь я уже был, но по работе. Теперь есть шанс посмотреть глазами пациента», – пишет Денис.

Он хвалит медперсонал, которому за 12-часовую смену нельзя снимать костюм, маску или очки. Во всех помещениях стоят антисептики, можно пользоваться без ограничений. Возле каждой раковины – жидкое антибактериальное мыло и инструкция о правильной обработке рук, палаты моют каждые два часа.

По словам фельдшера, в больнице кормят так, что можно поправиться на несколько килограммов. Первый его обед состоял из борща с майонезом, гречки, минтая, салата и чая: «Все вкусно!». Состояние у молодого человека стабильное, заболевание протекает в легкой форме, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU