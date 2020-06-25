25 Июнь 2020 2020-06-25T08:53:48+03:00

В лифте одного из домов Тобольска умер мужчина с ножевым ранением. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области следователи предъявили обвинение ранее судимому 43-летнему тоболяку. Мужчину обвиняют в убийстве своего собутыльника.

Во вторник, 23 июня, потерпевший находился в гостях у обвиняемого, где распивал спиртное. В процессе застолья между горожанами произошел конфликт.

– Злоумышленник ударил своего гостя ножом в живот и выгнал из квартиры. Мужчина вызвал лифт и по пути на первый этаж умер, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время преступник установлен и задержан, а после по ходатайству следствия заключен под стражу. Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ножевое ранение нетрезвая дама получила в канун наступления Нового года. Вместе со своим спутником 37-летняя тоболячка пришла в гости к мужчине, чтобы вместе встретить наступление 2020 года. Женщина принесла с собой из дома в гости кухонный нож, который хозяин дома вырвал из рук пьяной дамы и всадил ей в живот.

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ИСТОЧНИК KP.RU