2020-01-03T14:02:59+03:00
Происшествия

Тоболяк всадил нож в живот гостьи

Дама вместе с сожителем пришла встретить новый год
Алена Кульмухаметова
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Тоболяк всадил нож в живот гостьиТоболяк всадил нож в живот гостьиФото: pixabay.com
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Ранение нетрезвая дама получила в канун наступления нового года. Вместе со своим спутником 37-летняя тоболячка пришла в гости к мужчине, чтобы вместе встретить наступление 2020 года.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, во время посиделок между нетрезвыми гостями и хозяином квартиры вспыхнула ссора.

Женщина принесла с собой из дома в гости кухонный нож, который хозяин дома вырвал и рук нетрезвой дамы и всадил ей в живот.

Полицейские задержали тоболяка. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Следователем возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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