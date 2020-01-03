Тоболяк всадил нож в живот гостьи
Ранение нетрезвая дама получила в канун наступления нового года. Вместе со своим спутником 37-летняя тоболячка пришла в гости к мужчине, чтобы вместе встретить наступление 2020 года.
Как сообщили в УМВД по Тюменской области, во время посиделок между нетрезвыми гостями и хозяином квартиры вспыхнула ссора.
Женщина принесла с собой из дома в гости кухонный нож, который хозяин дома вырвал и рук нетрезвой дамы и всадил ей в живот.
Полицейские задержали тоболяка. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Следователем возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU