Мужчина украл телефон у пьяной подруги в Уватском районе
В полицию Уватского района обратилась 39-летняя жительница поселка Туртас, у которой украли сотовый телефон стоимостью десять тысяч рублей.
Установлено, что потерпевшая в компании приятелей на территории одного из магазинов поселка, употребляла спиртное.
– В ходе распития алкоголя женщина уснула. Пробудившись, потерпевшая обнаружила отсутствие мобильного. Ранее он находился в кармане ее куртки, – рассказали полицейские.
Вскоре стражи порядка задержали ранее судимого 37-летнего односельчанина, у него изъяли украденное имущество. Вину он уже признал.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU