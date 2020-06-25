25 Июнь 2020 2020-06-25T07:36:01+03:00

Мужчина украл телефон у пьяной подруги в Уватском районе Фото: pixabay.com

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В полицию Уватского района обратилась 39-летняя жительница поселка Туртас, у которой украли сотовый телефон стоимостью десять тысяч рублей.

Установлено, что потерпевшая в компании приятелей на территории одного из магазинов поселка, употребляла спиртное.

– В ходе распития алкоголя женщина уснула. Пробудившись, потерпевшая обнаружила отсутствие мобильного. Ранее он находился в кармане ее куртки, – рассказали полицейские.

Вскоре стражи порядка задержали ранее судимого 37-летнего односельчанина, у него изъяли украденное имущество. Вину он уже признал.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU