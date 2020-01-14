2020-01-14T07:46:54+03:00
Происшествия

Ишимский студент украл дорогой смартфон из незапертой квартиры

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ишимский студент украл дорогой смартфон из незапертой квартиры. Фото - pixabay.com.Ишимский студент украл дорогой смартфон из незапертой квартиры. Фото - pixabay.com.
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У 46-летнего ишимца украли дорогостоящий телефон. Мужчина забыл закрыл дверь, ведущую в квартиру, чем воспользовался злоумышленник.

– Потерпевший рассказал, что он распивал алкоголь со своими знакомыми в соседней квартире. Вернувшись в свое жилище, которое не было заперто, обратившийся обнаружил пропажу дорогого мобильного телефона и тут же сообщил в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что стражам порядка удалось оперативно установить и задержать подозреваемого. Им оказался один из гостей. Молодой человек – студент одного из учебных заведений города Ишима – узнал, что квартира заявителя, находящаяся по соседству, не заперта. Незаметно от потерпевшего юноша побывал у него в гостях и присвоил мобильный телефон.

Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. В настоящий момент в отношении учащегося вуза возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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