Полицейские Тобольска задержали подозреваемого в краже велосипеда

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:40:13+03:00

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В тобольскую полицию поступило сообщение от местной жительницы подгорной части города. У женщины украли велосипед стоимостью четыре тысячи рублей.

Потерпевшая хранила велосипед на лестничной клетке между этажами. Кроме того, для безопасности он был пристегнут противоугонным тросом.

- По горячим следам задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина возвращался домой и по пути зашел в подъезд дома. Он сорвал трос, похитил велосипед и поехал на нём к дому на соседней улице, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

К настоящему времени велосипед изъят, скоро его вернут законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU