Полицейские Тобольска задержали подозреваемого в краже велосипеда
В тобольскую полицию поступило сообщение от местной жительницы подгорной части города. У женщины украли велосипед стоимостью четыре тысячи рублей.
Потерпевшая хранила велосипед на лестничной клетке между этажами. Кроме того, для безопасности он был пристегнут противоугонным тросом.
- По горячим следам задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина возвращался домой и по пути зашел в подъезд дома. Он сорвал трос, похитил велосипед и поехал на нём к дому на соседней улице, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
К настоящему времени велосипед изъят, скоро его вернут законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU