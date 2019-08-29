Тюменец жил на деньги, вырученные от продажи краденых велосипедов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-29T09:48:41+03:00

Тюменец крал велосипеды и сдавал их в ломбард. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени задержан местный житель за кражу велосипедов. Оказалось, что ранее судимый молодой человек так добывал себе на пропитание.

– Злоумышленник действовал на территории города, выбирая жилые дома, расположенные исключительно в центре и в микрорайонах областной столицы. Мужчина рассказал, каким образом он похищал транспортные средства. Так, убедившись в отсутствии свидетелей, он заходил в подъезды домов и ломал страховочные тросы велосипедов. Похищенное имущество преступник сдавал в комиссионные магазины, а денежные средства тратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Известно, что подозреваемый причастен к совершению восьми аналогичных краж. В отношении 22-летнего ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU