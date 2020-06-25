В Тюменской области зафиксировали 17 случаев клещевого энцефалита
Всего с начала сезона в Тюменской области зарегистрировано 15885 обращений по поводу присасывания клещей. Активность паразитов связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона.
- Не привитым пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, - напоминают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Известно, что уже зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 16 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
Отметим, что снятых клещей нужно исследовать на наличие возбудителей болезней в лабораторию.
- Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки можно в течение всего года. C начала года привито от клещевого энцефалита 53267 человек, - сообщают врачи.
Добавим, что в случае присасывания клеща тюменцам нужно срочно обращаться за медпомощью в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы по адресу ул. Ленина, 69.
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ИСТОЧНИК KP.RU