24 Июнь 2020 2020-06-24T15:08:18+03:00

В 660 тюменских домах в 2020 году проведут капремонт Фото: pixabay.com

На некоторых объектах уже начали замену коммуникаций

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В Тюмени продолжили капремонт многоквартирных домов: в 2020 году работы проведут в 660 домах.

Так, в многоквартирном доме № 5 на улице Севастопольской уже завершен ремонт водоснабжения и водоотведения.

– Специалисты подрядчика заменили стальные трубы водопровода на полипропиленовые с теплоизоляцией. Кроме того, заменили чугунные трубопроводы канализации на современные, из полипропиленовых труб, – пояснили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Добавим, что средства на замену инженерных сетей, как и на ремонт крыш, фасадов, выделяет Фонд капитального ремонта Тюменской области. Известно, что фонд собирает и аккумулирует ежемесячные взносы собственников: 7,5 рубля с квадратного метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU