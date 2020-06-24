24 Июнь 2020 2020-06-24T13:37:57+03:00

В 21 доме Тюмени появились новые коммуникации и лифты Фото: pixabay.com

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В Тюмени продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2020 году подрядчики полностью выполнили работы в 21 доме.

– Подрядные организации провели капремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замену лифтового оборудования по ряду адресов, – уточнили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Речь идет об адресах: ул. 50 лет ВЛКСМ, 93а; пр. Геологоразведчиков, 48; ул. Камчатская, 11; ул. Мельникайте, 89; ул. 50 лет Октября, 50; ул. Республики, 155, 158, 192, 194; ул. Судоремонтная, 10; ул. Пражская, 31; ул. Дальняя, 18; ул. Энергетиков, 52; ул. Первомайская, 60; ул. 70 лет Октября, 26; ул. Береговая, 199а; ул. Домостроителей, 6б; ул. Карла Маркса, 106; ул. 50 лет ВЛКСМ, 95; ул. Харьковская, 56; пр. Заречный, 6.

Например, в доме № 106 на улице Карла Маркса выполнен капремонт системы электроснабжения.

– В доме установлено вводно-распределительное устройство, светодиодные энергосберегающие светильники с фотоакустическими датчиками, смонтировано освещение подвального помещения, выполнена замена этажных щитов на лестничных площадках, – уточнил подрядчик.

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Это произойдет, по заверению администрации, скоро (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU