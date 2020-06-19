В Тюмени разработают стратегию озеленения города

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:49:21+03:00

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В Тюмени распоряжением администрации города утвердили требования к разработке стратегии озеленения территории городского округа. Она направлена на развитие озеленения с учетом интересов населения и будет сочетаться с градостроительной деятельностью в целях создания единого ландшафтно-архитектурного облика.

– Для разработки требований к стратегии озеленения проведены неоднократные встречи с профессиональными озеленителями, ландшафтными дизайнерами, представителями садовых центров, архитекторами и просто заинтересованными жителями города. Все конструктивные мнения и предложения учтены, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что стратегию озеленения планируется разработать в ближайшей перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU